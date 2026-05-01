ترامب: لست راضيا عن أحدث مقترحات إيران بشأن المحادثات

إسلام اباد/واشنطن/دبي أول مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه غير راض عن المقترح الإيراني الأحدث في المحادثات الخاصة بحرب إيران، في حين ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران مستعدة للدبلوماسية إذا غيرت واشنطن نهجها.

وتأتي تعليقات ترامب بعدما قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية ومسؤول باكستاني اليوم أن طهران قدمت أحدث مقترح للتفاوض، ما يحيي الآمال في كسر الجمود في جهود إنهاء الحرب.

وقال ترامب للصحفيين خلال مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى ولاية فلوريدا “يريدون إبرام اتفاق، لكنني… لست راضيا عنه”، مضيفا أن القيادة الإيرانية “مشتتة للغاية” ومنقسمة إلى مجموعتين أو ثلاث.

وأشاد ترامب بجهود الوساطة الباكستانية، قائلا إن المفاوضات عبر الهاتف تتواصل.

وأضاف “أحرزوا تقدما، لكنني لست متأكدا إذا كانوا سيحققون المنشود. يطلبون أشياء لا يمكنني الموافقة عليها”.

وهبطت أسعار النفط العالمية، التي لا تزال تتجاوز 100 دولار للبرميل، بعد نبأ تسليم إيران لمقترحها.

وقال عراقجي إن طهران مستعدة لمواصلة الجهود الدبلوماسية إذا غيرت الولايات المتحدة ما وصفه بأنه “نهج مبالغ فيه ولهجة تهديد وأفعال استفزازية”.

لكن عراقجي أضاف في منشور على قناته على تطبيق تيليجرام للتراسل أن “القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للدفاع عن البلاد ضد أي تهديد”.

* تقارير عن خطط لهجمات جديدة

أدت الحرب التي اندلعت بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط إلى مقتل الآلاف، في حين تسبب إغلاق مضيق هرمز في اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة، ما أدى إلى تعطيل 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وأدى حصار هذا الممر البحري الحيوي إلى زيادة المخاوف إزاء احتمال حدوث ركود اقتصادي أوسع نطاقا. وتحظر البحرية الأمريكية صادرات النفط الخام الإيراني، وأبلغت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم شركات الشحن بأنها تخاطر بفرض عقوبات عليها إذا دفعت رسوم عبور إلى إيران للمرور عبر المضيق.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ الثامن من أبريل نيسان، لكن تقارير أفادت بأن ترامب سيطلع على خطط لشن هجمات عسكرية جديدة لإجبار إيران على التفاوض.

وقال مصدران إيرانيان بارزان لرويترز طلبا عدم الكشف عن هويتيهما إن إيران فعلت دفاعاتها الجوية وتخطط لرد واسع النطاق في حالة تعرضها لهجوم بعد أن توصلت إلى تقييم مفاده أن الهجوم الأمريكي سيكون قصيرا ومكثفا، وربما يتبعه هجوم إسرائيلي.

وردا على الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية في بداية الحرب، أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل وعلى قواعد أمريكية وبنية تحتية وشركات مرتبطة بالولايات المتحدة في دول بمنطقة الخليج، وأطلقت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران صواريخ على إسرائيل، التي ردت بشن غارات على لبنان.

وتقول إدارة ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران “أوقف” الأعمال القتالية مع انقضاء المهلة القانونية اليوم قبل اللجوء للكونجرس لتمديدها بموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973.

* مناشدات من الصين

كرر ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال إن أسعار البنزين ستنخفض بنحو حاد بمجرد انتهاء الحرب. وتشكل الأسعار مصدر قلق لحزبه الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

وتطالب إيران منذ فترة طويلة الولايات المتحدة بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنها تسعى إليه لأغراض سلمية فقط، لكن قوى الغرب تقول إنها تهدف إلى تصنيع أسلحة نووية.

وردا على سؤال حول الخيارات المتاحة، قال ترامب اليوم “هل نريد أن نذهب ونقضي عليهم تماما ونقضي عليهم إلى الأبد؟ أم نريد أن نحاول التوصل إلى اتفاق؟”.

وردا على سؤال عما إذا كان يريد تدميرهم تماما، قال ترامب “من الناحية الإنسانية، أفضل ألا أفعل ذلك”.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة فو كونج اليوم إن الحفاظ على وقف إطلاق النار ضرورة ملحة، وإن من الضروري إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. وعبر عن ثقته بأن المضيق سيكون على رأس جدول الأعمال إذا ظل مغلقا عندما يزور ترامب الصين هذا الشهر.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)