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ترامب: لن تكون هناك رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضتها أمريكا

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20 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه لن تُفرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز خلال وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران الذي يمتد 60 يوما أو بعده، إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة في حال فشل محادثات السلام.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال “لن تكون هناك رسوم في مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار، ولن تكون هناك رسوم بعد انتهاء فترة الستين يوما، إلا إذا فُرضت من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ولصالحها في حالة عدم إبرام الاتفاق، وذلك مقابل الخدمات المقدمة باعتبارها الملاك الحارس لدول الشرق الأوسط بهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية.”

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

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