ترامب: لن نقدم مساعدات للعراق إذا اختار المالكي رئيسا للوزراء

27 يناير كانون الثاني (رويترز) – حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العراق اليوم الثلاثاء من اختيار نوري المالكي رئيسا جديدا للوزراء، قائلا إن الولايات المتحدة لن تساعد البلاد بعد الآن.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشال “أسمع أن العراق العظيم قد يرتكب خطأ فادحا بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء…في عهد المالكي، انزلقت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة. لا يجب أن يتكرر ذلك. بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا انتُخب، فلن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية أي مساعدة للعراق”.

وأكد ترامب أن العراق، بدون مساعدة الولايات المتحدة، لن يكون لديه أي فرصة للنجاح.

وتصريحات ترامب أوضح مثال حتى الآن على حملته للحد من نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران في العراق، الذي لطالما سار على خيط رفيع بين أقرب حليفين له، واشنطن وطهران.

ولم تتمكن رويترز من التواصل مع المالكي للتعليق.

ويأتي تحذير الرئيس الأمريكي بعد أيام من ترشيح تحالف كتل سياسية شيعية يملك الأغلبية في البرلمان المالكي للمنصب. وشغل المالكي منصب رئيس الوزراء فترتين من قبل.

وفي إطار حملة الضغط التي يمارسها ترامب، قالت أربعة مصادر لرويترز قبل أيام إن الولايات المتحدة هددت سياسيين عراقيين كبارا بفرض عقوبات، من ضمنها احتمال استهداف عائدات النفط، تستهدف الدولة في حالة ضم جماعات مسلحة مدعومة من إيران في الحكومة المقبلة.

والمالكي شخصية بارزة في حزب الدعوة الإسلامية الشيعي. وشهدت فترة توليه منصب رئيس وزراء العراق بين عامي 2006 و2014 عنفا طائفيا، وصراعا على السلطة مع خصومه السنة والأكراد، وتصاعدا في التوتر مع الولايات المتحدة.

وتنحى المالكي عن منصبه بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد عام 2014 لكنه ظل شخصية سياسية مؤثرة، يقود ائتلاف دولة القانون ويحافظ على علاقات وثيقة مع الفصائل المدعومة من إيران.

(إعداد معاذ عبدالعزيز )