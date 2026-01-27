The Swiss voice in the world since 1935
ترامب: لن نقدم مساعدات للعراق إذا اختار نوري المالكي رئيسا للوزراء

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

27 يناير كانون الثاني (رويترز) – حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العراق اليوم الثلاثاء من اختيار نوري المالكي رئيسا جديدا للوزراء، قائلا إن الولايات المتحدة لن تساعد البلاد بعد الآن.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشال “أسمع أن العراق العظيم قد يرتكب خطأ فادحا بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء…في عهد المالكي، انزلقت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة. لا يجب أن يتكرر ذلك. بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا انتُخب، فلن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية أي مساعدة للعراق”.

وأكد ترامب أن العراق، بدون مساعدة الولايات المتحدة، لن يكون لديه أي فرصة للنجاح.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

