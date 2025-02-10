ترامب: لن يكون من حق الفلسطينيين العودة إلى غزة

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى غزة بموجب اقتراحه لإعادة تطوير القطاع، وإنما سيكون لديهم مكان دائم آخر يمكنهم العيش فيه.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز نُشرت مقتطفات منها يوم الاثنين أنه يعتقد بأنه يمكن أن يعقد صفقة مع الأردن ومصر لاستقبال الفلسطينيين النازحين.

ووفقا لنص المقابلة، أجاب ترامب عن سؤال حول حق الفلسطينيين في العودة بقول “لا، لن يكون من حقهم ذلك لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير”.

وأضاف “أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم لأنهم إذا اضطروا للعودة الآن، فسوف يستغرق الأمر سنوات قبل أن يتمكنوا من ذلك. المكان غير صالح للسكنى. وسوف تمر سنوات قبل أن يحدث ذلك”.

وأردف قائلا “أعتقد أن بإمكاني عقد اتفاق مع الأردن. وأعتقد أن بإمكاني عقد اتفاق مع مصر. فمثلما تعلمون، نحن نمنحهم مليارات الدولارات سنويا”.