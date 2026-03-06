The Swiss voice in the world since 1935
ترامب: لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا عبر “استسلام غير مشروط”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 6 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران إلا عبر “استسلام غير مشروط”، وذلك بعد أسبوع من شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على طهران.

وكتب ترامب في منشور على منصات التواصل الاجتماعي “بعد ذلك، وبعد اختيار قائد (أو قادة) عظماء ومقبولين، سنبذل نحن والعديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان جهودا حثيثة لإنقاذ إيران من حافة الهاوية”، مضيفا أنهم سيعملون على تعزيز الاقتصاد الإيراني.

وقال ترامب لرويترز أمس الخميس إنه يرغب في المشاركة في اختيار الزعيم الإيراني المقبل.

(إعداد علي خفاجي وحاتم علي للنشرة العربية)

