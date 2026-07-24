ترامب: لن يكون هناك اتفاق نووي مع السعودية إذا لم تنضم لاتفاقيات إبراهيم

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واشنطن 24 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه لن يمضي قدما في إبرام اتفاق نووي للأغراض المدنية مع السعودية ما لم توافق الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم.

وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن الوزير كريس رايت وقع مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اتفاقا لتطوير أول مفاعلات نووية للأغراض التجارية في السعودية وأن الاتفاق سيُحال بعد ذلك إلى الكونجرس لمراجعته.

ويعمل ترامب منذ ولايته الأولى على إبرام اتفاق نووي مع السعودية.

كما دفع الرئيس السابق جو بايدن باتجاه اتفاق مماثل، وسعى إلى ربطه بالاتفاقيات التي من شأنها تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

لكن السعودية لم توقّع هذه الاتفاقيات لأنها تريد مسارا لا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية قبل الاعتراف بإسرائيل.

وأضاف ترامب أمس الخميس هذا الشرط فجأة إلى الاتفاق النووي قائلا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن على السعودية الانضمام إلى الاتفاقيات.

وأكد ترامب ذلك اليوم الجمعة في المكتب البيضاوي وقال للصحفيين “لكي نفعل ذلك، يتعين عليهم أن يكونوا أعضاء في اتفاقيات إبراهيم”.

وأضاف أنه لم يناقش اتفاقيات إبراهيم مع رايت قبل أن يوقّع عضو الحكومة الاتفاق.

وقال ترامب “لكن ذلك كان مفهوما دائما، وكان كريس يعلم، والسعودية تعلم أيضا”.

ولم ترد السعودية على طلبات للتعليق بشأن الشرط الإضافي المتعلق بالاتفاق.

وأبدى ترامب ثقته في التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف قائلا “في مرحلة ما سينضمون… وسيُنجزون برنامجهم النووي المدني”.

(إعداد محمد أيسم ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)