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ترامب: ليس واضحا ما إذا كانت إيران لا يزال لديها برنامج نووي

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من ستيف هولاند

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرويترز في مقابلة عبر الهاتف يوم الجمعة إن من غير الواضح ما إذا كانت إيران لا يزال لديها برنامج نووي بعد الهجمات الإسرائيلية عليها.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لا يزال لديها محادثات نووية مزمعة مع إيران يوم الأحد، لكنه غير متأكد مما إذا كانت ستجرى هذه المحادثات.

وأردف قائلا إن الأوان لم يفت بعد بالنسبة لإيران للتوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بوفد إيراني في سلطنة عمان يوم الأحد، لكن الهجمات الإسرائيلية أثارت شكوكا حول ما إذا كانت الجلسة ستعقد أم لا.

وذكر ترامب أنه كان على علم تام بخطط إسرائيل للهجوم.

وقال “كنا نعرف كل شيء، وحاولت جاهدا إنقاذ إيران من الإذلال والموت. حاولت جاهدا إنقاذهم لأنني كنت أود أن ننجح في التوصل إلى اتفاق. لا يزال بإمكانهم إبرام اتفاق، لم يفت الأوان بعد”.

ومضى قائلا إنه ليس قلقا من اندلاع حرب في المنطقة نتيجة للضربات الإسرائيلية.

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