ترامب: مجلس السلام تعهد بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لغزة

reuters_tickers

2دقائق

15 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الدول الأعضاء في مجلس السلام ستعلن خلال اجتماعها يوم الخميس عن تعهدها بتقديم أكثر من خمسة مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشال اليوم الأحد أن الدول الأعضاء تعهدت أيضا بتخصيص آلاف الأفراد لقوة تحقيق الاستقرار التي فوضتها الأمم المتحدة، وللشرطة المحلية في القطاع الفلسطيني.

وذكر ترامب أن اجتماع يوم الخميس سيكون أول لقاء رسمي للمجلس وسينعقد في معهد دونالد جيه. ترامب للسلام، الذي أعادت وزارة الخارجية الأمريكية تسميته باسم الرئيس في الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يشارك في هذا الاجتماع وفود من أكثر من 20 دولة بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر قرارا وافق فيه على إنشاء مجلس السلام، وذلك في إطار خطة إدارة ترامب لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

ووافقت إسرائيل وحماس على الخطة العام الماضي مع دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر تشرين الأول، لكن الطرفين تبادلا الاتهامات مرارا بانتهاك الهدنة.

وتشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى مقتل أكثر من 590 فلسطينيا على أيدي قوات إسرائيلية في القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار بينما تقول إسرائيل إن مسلحين فلسطينيين قتلوا أربعة من جنودها خلال تلك الفترة.

وانضمت إلى المجلس دول من الشرق الأوسط، منها تركيا ومصر والسعودية وقطر وإسرائيل، إلى جانب دول صاعدة مثل إندونيسيا، لكن قوى عالمية وحلفاء غربيون للولايات المتحدة أبدت قدرا أكبر من الحذر.

(إعداد محمد عطية ومحمد علي فرج للنشرة العربية)