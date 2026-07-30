ترامب: مجلس السلام توصل لاتفاق لنزع سلاح غزة

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31 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن (مجلس السلام) الذي أسسه توصل إلى اتفاق لنزع كامل لسلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة.

وفي منشور على منصة تروث سوشال وصف ترامب التطور بأنه “لحظة فارقة في تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة” لإنهاء حرب إسرائيل في غزة.

وأوضح ترامب أن الاتفاق سينفذ على مراحل، وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب بالتزامن مع عملية نزع السلاح، وستعمل قوة دولية لتحقيق الاستقرار جنبا إلى جنب مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين القطاع.

وتقدم بالشكر للوسطاء مصر وقطر وتركيا.

وقال ترامب “هذا الاتفاق خطوة بالغة الأهمية نحو خضوع غزة أخيرا لحكم حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق مع ’مجلس السلام‘ لمساعدة الشعب الفلسطيني”.

وأضاف ترامب “وفي الوقت نفسه، ستحظى إسرائيل بالأمن الذي تستحقه”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر بأن محادثات جرت في القاهرة بين الوسطاء وقادة حركة حماس بشأن تنفيذ خطة سلام غزة التي توسطت فيها واشنطن حققت تقدما نادرا، رغم أن مسؤولا إسرائيليا قال إن البنود المقترحة لم تكن مُرضية.

وذكر مسعفون أن غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين على الأقل في غزة يوم الخميس، بينهم طفلان.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )