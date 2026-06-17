ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية

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إيفيان-ليه-بان (فرنسا) 17 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية، وإنه قد يستأنف حملة القصف إذا لم تعجبه.

وتابع قائلا خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا “إنها مذكرة تفاهم. وإذا لم تعجبني، فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم. إذا لم تعجبني، وإذا لم يحسنوا السلوك، فسنعود فورا إلى إلقاء القنابل في منتصف رؤوسهم بالضبط، حسنا؟”.

وأشار ترامب إلى أن مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على طهران، مضيفا أنه سيتحدث عن هذه المسألة في وقت لاحق.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)