ترامب: مستعدون لاتفاق مع إيران حينما تكون طهران مستعدة لذلك

من جنى شقير وأحمد الإمام

13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين إن واشنطن مستعدة لإبرام اتفاق مع إيران حينما تكون طهران مستعدة لذلك.

وأجرت واشنطن وطهران خمس جولات من المحادثات النووية قبل حرب استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في يونيو حزيران. وانضمت الولايات المتحدة إلى تلك الحرب بمهاجمة المواقع النووية الرئيسية في إيران.

وواجهت المحادثات عقبات رئيسية مثل مسألة تخصيب اليورانيوم على أراض إيرانية، وهو أمر تريد القوى الغربية منعه، للحد من أي مخاطر لتسلح إيران نوويا. وترفض طهران هذا المقترح.

وقال ترامب “نحن مستعدون حينما تكونون مستعدين وسيكون أفضل قرار تتخذه إيران، وسيحدث ذلك”، مشيرا إلى اتفاق مع إيران.

وذكر ترامب أمام الكنيست “يد الصداقة والتعاون ممدودة. أخبركم بأنهم (إيران) يريدون إبرام اتفاق… إذا تمكنا من إبرام اتفاق، فسيكون ذلك أمرا رائعا”.

ورحب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم السبت بمقترح أمريكي “عادل ومتوازن” محتمل بشأن برنامج طهران النووي، لكنه قال إن إيران لم تتلق أي نقاط انطلاق للتفاوض.

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي يوم السبت “إذا تلقينا مقترحا معقولا ومتوازنا وعادلا من الأمريكيين من أجل المفاوضات، فسندرسه بكل تأكيد”، مضيفا أن طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر وسطاء.

وحظي ترامب بترحيب لدى وصوله إلى إسرائيل يوم‭ ‬الاثنين وألقى كلمة أمام الكنيست قبل أن يتوجه إلى مصر لحضور قمة تهدف إلى تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في قطاع غزة.

وقال ترامب “لا شيء يُفيد هذا الجزء من العالم أكثر من نبذ قادة إيران للإرهابيين… والاعتراف أخيرا بحق إسرائيل في الوجود”.

لكن عراقجي قال يوم السبت إن فكرة تطبيع إيران للعلاقات مع إسرائيل “محض خيال”.

وأضاف “لن تعترف إيران أبدا بنظام احتلال ارتكب إبادة جماعية وقتل أطفالا”.

واعتذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن عدم قبول دعوة مصرية لحضور القمة في منشور على إكس في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين قائلا “مع تفضيلنا التواصل الدبلوماسي، لا يستطيع الرئيس (مسعود) بزشكيان ولا أنا التعامل مع من هاجموا الشعب الإيراني ويستمرون في تهديدنا وفرض العقوبات علينا”.

