ترامب: منحت إيران 60 يوما للتوصل إلى اتفاق وطهران لديها الآن فرصة ثانية

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه منح إيران مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نووي قبل الضربات الإسرائيلية، لكنه أضاف أن طهران الآن أمامها فرصة ثانية.

وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال “قبل شهرين، منحت إيران مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق. كان ينبغي عليهم فعل ذلك! واليوم هو اليوم الحادي والستون. أخبرتهم بما يجب عليهم فعله، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. الآن، ربما لديهم فرصة ثانية!”.