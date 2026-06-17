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ترامب: من الظلم ألا تمتلك إيران صواريخ باليستية بينما تمتلكها دول أخرى

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تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس 17 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية، فمن الظلم ألا تمتلك إيران أي صورايخ.

وأضاف ترامب للصحفيين في باريس “إذا كانت دول أخرى تملك (صواريخ باليستية).. فمن الظلم بعض الشيء ألا تمتلك إيران بعضها”.

وتابع “إذا كانت السعودية وقطر، وكلتاهما تمتلكان بعضا منها، فأعتقد أن من المقبول على نحو متناسب أن تمتلكها (إيران)”.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة ستبقي قواتها في الخليج “لفترة” بعد أن توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طهران لإنهاء صراعهما المستمر منذ نحو أربعة أشهر في المنطقة.

(إعداد أيمن سعد مسلم وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية