ترامب: من المتوقع تحرير الرهائن يوم الاثنين أو الثلاثاء

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه ينبغي إطلاق سراح رهائن غزة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل، وإنه يأمل حضور مراسم في مصر لتوقيع اتفاق يشمل هذه الخطوة إلى جانب وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

وافتتح ترامب اجتماعا لإدارته في البيت الأبيض بمناقشة اتفاق تسنى التوصل إليه يوم الأربعاء، والذي سيُطلق بموجبه تحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في المرحلة الأولى من خطة أوسع نطاقا بشأن غزة. وعبر عن اعتقاده بأن ذلك سيؤدي إلى “سلام دائم”.

وأضاف ترامب أن الخطة تقضي بإعادة بناء غزة تدريجيا، في إشارة إلى خطط إعادة إعمار القطاع الفلسطيني. ولم يُقدم أي تفاصيل.

ومن المتوقع أن تفرج حماس عن الرهائن العشرين الأحياء دفعة واحدة، بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.

وقال ترامب “سنستعيد الرهائن يوم الثلاثاء.. الاثنين أو الثلاثاء، وسيكون ذلك يوما مليئا بالفرح”.

وأضاف أنه سيحاول التوجه إلى الشرق الأوسط لحضور حفل توقيع الاتفاق في مصر. ويبذل البيت الأبيض قصارى جهده لوضع تفاصيل الزيارة التي رُتبت على عجل.

وبينما لا تزال هناك تساؤلات حيال ما سيحدث في المنطقة على المدى الطويل، قال ترامب إنه يأمل أن يؤدي ذلك إلى “سلام دائم”.

