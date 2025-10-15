ترامب: مودي وعد بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعده بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي، وذلك بعيد أشهر من فرض سيّد البيت الأبيض رسوما جمركية عقابية على هذه المشتريات.

وردّا على سؤال، قال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض “كنت مستاء من شراء الهند للنفط، وقد أكّد لي (مودي) اليوم أنّهم لن يشتروا النفط من روسيا”.

وأضاف “هذه خطوة كبيرة إلى الأمام. الآن، عليّ أن أقنع الصين بأن تفعل الأمر نفسه”.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه “لا يمكن القيام بهذا الأمر على الفور. إنها عملية تستغرق بعض الوقت، لكنها ستنتهي قريبا”.

ولم تؤكّد الهند في الحال ما أعلنه الرئيس الأميركي.

وكان مودي التقى السبت السفير الأميركي الجديد في نيودلهي سيرجيو غور، المقرّب من ترامب، بعيد ساعات قليلة من وصوله إلى نيودلهي.

وفرض ترامب في نهاية آب/أغسطس رسوما بنسبة 50% على الصادرات الهندية إلى بلاده ردّا على شراء نيودلهي النفط الروسي الذي تعتبره واشنطن مصدرا أساسيا لتمويل الحرب التي يخوضها الكرملين في أوكرانيا.

والولايات المتّحدة هي الشريك التجاري الأول للهند.

وتأتي تصريحات ترامب قبيل استقباله في البيت الأبيض الجمعة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وستكون هذه ثالث زيارة للرئيس الأوكراني إلى واشنطن منذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني/يناير الفائت.

وتتعرض أوكرانيا لموجات جديدة من القصف الروسي على بنيتها التحتية للطاقة.

وكان ترامب أكّد الأحد أنّه قد يهدّد بوتين بتزويد كييف بصواريخ أميركية بعيدة المدى من طراز توماهوك إذا لم توافق روسيا على إنهاء الحرب المستمرة منذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

وردّا على سؤال بشأن سير الحرب في أوكرانيا، قال ترامب الأربعاء إنّ الرئيس الأوكراني يرغب في “الانتقال إلى الهجوم” وإنّه يعتزم “اتخاذ قرار بهذا الشأن”.

