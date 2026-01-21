The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات‭ ‬جديدة بشأن إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دافوس (سويسرا) 21 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه يأمل في عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية أمريكية أخرى ضد إيران، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي في دافوس بسويسرا “لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي”، مشيرا إلى الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو حزيران من العام الماضي.

وأضاف “إذا فعلوا ذلك، فسيتكرر الأمر”.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية