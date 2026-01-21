ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات‭ ‬جديدة بشأن إيران

دافوس (سويسرا) 21 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه يأمل في عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية أمريكية أخرى ضد إيران، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي في دافوس بسويسرا “لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي”، مشيرا إلى الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو حزيران من العام الماضي.

وأضاف “إذا فعلوا ذلك، فسيتكرر الأمر”.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)