ترامب: نتنياهو قد يستخدم نهجا أكثر مرونة في لبنان

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إيفيان-ليه-بان (فرنسا) 17 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يستخدم “نهجا أكثر مرونة” في لبنان.

ونشبت خلافات متكررة بين نتنياهو وترامب بسبب رفض إسرائيل تقييد ملاحقتها لجماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان، إذ يعد وقف إطلاق النار هناك مطلبا إيرانيا رئيسيا.

وقال ترامب لصحفيين اليوم “نتنياهو رجل طيب ينفعل قليلا أحيانا”.

وأضاف “بيننا خلاف بسيط بشأن لبنان. أقول لك يا بيبي (نتنياهو)، يمكنك استخدام نهجا أكثر مرونة. ليس عليك نسف مبنى كلما دخله أحد عناصر جماعة حزب الله”.

(إعداد علي خفاجي وحاتم علي للنشرة العربية)