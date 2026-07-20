ترامب: نتنياهو لن يعتقل خلال وجوده في أمريكا

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20 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يُعتقل في أثناء زيارته للولايات المتحدة، وذلك بعد أن ذكر زهران ممداني رئيس بلدية مدينة نيويورك أنه لا يزال يدرس اتخاذ هذه الخطوة.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لم يشر فيه إلى تعليقات رئيس البلدية “لن يُعتقل بنيامين نتنياهو بأي شكل من الأشكال في أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة. وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة وتنفي ارتكاب جرائم حرب.

ولم يذكر ترامب اسم ممداني في منشوره على منصة (تروث سوشال)، لكنه أشاد بمساعدة إسرائيل في الحرب على إيران.

وقال ممداني في مقابلة بثت يوم السبت إن الإدارة القانونية في نيويورك تدرس بجدية ما يسمح لها القانون بفعله.

وأضاف ممداني في بودكاست عبر الفيديو لصحيفة نيويورك تايمز “أعتقد أن مكان رئيس الوزراء نتنياهو هو لاهاي. إنه مجرم حرب وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات”.

* إسرائيل: مذكرة التوقيف بحق نتنياهو باطلة

عادة ما يزور نتنياهو نيويورك كل عام في سبتمبر أيلول لحضور الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وردت إسرائيل على تعليقات ممداني أمس الأحد في منشور على منصة إكس وصفت فيه المحكمة الجنائية الدولية بأنها محكمة صورية، وأن مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو باطلة.

وجاء في المنشور “يبدو أن ممداني مهتم بصرف انتباه الرأي العام عن أخطائه، وبمهاجمة زعيم الدولة اليهودية والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وتتمتع بصلاحية قضائية دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الأعضاء في المحكمة.

وكان ممداني، الذي تولى منصبه في يناير كانون الثاني، قال خلال حملته الانتخابية لمنصب رئيس بلدية نيويورك إنه سيأمر الشرطة بإلقاء القبض على نتنياهو إذا وطأت قدماه أرض المدينة.

(إعداد محمد عطية وأحمد هشام وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )