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ترامب: نجري محادثات مع إيران

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واشنطن 27 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تجري “محادثات جيدة” مع إيران “في الوقت الراهن”.

وأضاف ترامب، في أثناء وجوده على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) في طريقه إلى ولاية ميشيجان، أن لديه “متسعا كبيرا من الوقت” للتعامل مع إيران.

وأشار في معرض حديثه عن اتفاق محتمل مع طهران إلى وجود “احتمال كبير بأن يحدث شيء ما”.

وذكر أيضا أنه سيستفسر من روسيا عن تزويد إيران بصور التقطتها الأقمار الصناعية.

وقال ترامب “سأسأل بوتين عن ذلك… وسنعرف حقيقة الأمر”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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