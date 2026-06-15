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ترامب: نشر نص الاتفاق مع إيران بعد توقيعه رسميا يوم الجمعة

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إيفيان (فرنسا) 15 يونيو حَزِيرَان (رويترز) – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين توقيع الاتفاق مع إيران وقال إن النص سيُنشر بعد مراسم التوقيع الرسمية يوم الجمعة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيُفتح بالكامل أيضا.

وقال ترامب إنه لا يعرف ما إذا كان سيحضر حفل التوقيع المتوقع يوم الجمعة في جنيف، لكنه أشار إلى أن نائبه جيه. دي. فانس سيكون حاضرا.

وذكر ترامب للصحفيين بعد وصوله بوقت قصير إلى إيفيان في فرنسا “تم التوقيع على الاتفاقية بالكامل. والمضيق مفتوح جزئيا بالفعل كما تعلمون. ويوم الجمعة سيكون مفتوحا بالكامل”.

وصرح فانس في وقت سابق اليوم بأن الاتفاقية تم توقيعها إلكترونيا أمس الأحد وأنه لم يتم الإفراج عن أي أموال.

وردا على سؤال حول موعد نشر نص مذكرة التفاهم، قال ترامب “ربما قريبا جدا. أقول بعد يوم الجمعة بفترة قصيرة… أعتقد في المستقبل القريب جدا”.

وذكر ترامب أن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على طهران “أمر يتعلق بالسلوك حقا. إذا فعلوا ما يفترض بهم فعله، فسيبدأ ذلك”.

(إعداد محمد علي فرج ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

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