ترامب: نقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران

واشنطن 23 مايو أيار (رويترز) – نقلت شبكة (سي.بي.إس نيوز) عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله اليوم السبت إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين “يقتربون كثيرا” من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأضاف ترامب في مقابلة مع الشبكة أن أي اتفاق نهائي يجب أن يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ويضمن “التعامل بشكل مرض” مع اليورانيوم المخصب الإيراني.

وتابع قائلا “لن أوقع إلا على اتفاق نحصل بموجبه على كل ما نريد”.

وأعلنت إيران والولايات المتحدة وباكستان، التي تلعب دور الوسيط، اليوم السبت إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر تقريبا.

وفي مقابلة منفصلة، نقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله إنه سيناقش مع مستشاريه أحدث مسودة اتفاق مع إيران، وإنه قد يتخذ قرارا بشأن استئناف الحرب بحلول غد الأحد.

وأضاف ترامب “إما أن نتوصل إلى اتفاق جيد أو سأقضي عليهم تماما”.

ويتردد ترامب بين خياري الدبلوماسية والضربة العسكرية منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل ستة أسابيع لتمكين الطرفين من التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز تسيطر عليه طهران حاليا.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)