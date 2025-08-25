ترامب: هناك دفعة دبلوماسية جادة للغاية بشأن غزة

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن هناك جهدا دبلوماسيا “جادا للغاية” بشأن غزة، في ظل استمرار الولايات المتحدة وإسرائيل في الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن في خضم الصراع الدائر.

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جانب ترامب في البيت الأبيض قبيل اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية، قائلا “لم يتوقف (الصراع) قط. نسعى دائما لإيجاد حل، أو في النهاية كما قال الرئيس، نريد أن ينتهي. يجب أن ينتهي دون وجود لحماس”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)