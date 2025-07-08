ترامب: واشنطن ستفرض رسوما بنسبة 50 % على النحاس و200 % محتملة على الأدوية

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات النحاس، ملوّحا بنسبة أعلى بكثير على الأدوية على أن تدخل حيّز التنفيذ بعد عام على الأقل.

في اجتماع لمسؤولي إدارته، قال ترامب “اليوم نستهدف النحاس”، مشيرا إلى إحراز تقدّم على صعيد تحقيق جار بشأن واردات هذا المعدن.

بعيد إعلان ترامب ارتفع سعر النحاس بنحو 10 بالمئة في بورصة نيويورك مع السعي لتخزين المعدن قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.

وقال الرئيس أيضا إن واشنطن ستصدر قريبا إعلانا بشأن الأدوية، ما يوسّع نطاق قائمة تعرفات القطاعات الخاصة التي فرضتها إدارته اعتبارا من كانون الثاني/يناير.

لكنّه أشار إلى أنه سيمنح شركات صناعة الأدوية مهلة لنقل أعمالها إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجديدة.

وقال ترامب “سنمنح الناس ما بين عام وعام ونصف العام للمجيء، وبعد ذلك (في حال عدم مجيئهم) ستُفرض عليهم تعرفات”.

بشأن الأدوية، أوضح الرئيس الأميركي أنه “سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة مرتفعة جدا، نحو 200 بالمئة”، مضيفا أنه سيمنح شركات الأدوية “مهلة زمنية لتنظيم أمورها”.

إضافة إلى فرض تعرفة شاملة بنسبة 10 بالمئة على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبا، والتلويح بنسبة أعلى على عشرات البلدان، فرض ترامب رسوما على الصلب والألمنيوم والسيارات هذا العام.

وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية على النحاس والأدوية، أمر الرئيس بإجراء تحقيقات في واردات الخشب، وأشباه الموصلات، والمعادن الأساسية بما قد يفضي إلى فرض رسوم إضافية.

بيس/غ ر-ود