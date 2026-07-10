ترامب: وافقنا على طلب إيران مواصلة المحادثات لكن الهدنة انتهت

reuters_tickers

المشاركة

3دقائق

دبي 10 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن إيران طلبت مواصلة المحادثات وإن الولايات المتحدة وافقت على ذلك، لكنه أضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل له البلدان انتهى.

وتأتي تعليقات ترامب بعد استهداف ثلاث ناقلات تجارية قطرية وسعودية هذا الأسبوع، مما دفع الولايات المتحدة إلى مهاجمة مواقع إيرانية، وردت إيران بدورها بشن هجمات على منشآت عسكرية أمريكية في دول الخليج المجاورة أمس الخميس.

وكتب ترامب “طلبت منا جمهورية إيران الإسلامية مواصلة ‘المحادثات‘. ووافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتها، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى!”.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين اجتمعوا مع مسؤولين في إيران اليوم في محاولة لتهدئة التوتر بعد تبادل إيران والولايات المتحدة الأعمال القتالية، ولمناقشة مسألة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.

وتباطأت حركة العبور اليومية لمضيق هرمز على ما يبدو اليوم بعد أن أثارت سلسلة الهجمات مخاوف إزاء تعافي إمدادات النفط العالمية والشحن البحري، وسلطت الضوء على هشاشة الاتفاق المؤقت.

وقال المصدر إن المحادثات في إيران تهدف إلى تناول تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والقضايا التي أدت إلى أحدث تصعيد بين واشنطن وطهران، بما في ذلك الخلافات حول حركة الملاحة البحرية في المضيق.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن وفدا قطريا زار إيران فيما وصفها محللون بأنها مساعي فيما يبدو من الدوحة لترسيخ دورها في الوساطة. ويأتي ذلك في أعقاب اتهامات قطرية لإيران بشأن ما قيل إنها واقعة في مضيق هرمز.

وانخفضت أسعار النفط اليوم، لكنها تظل في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ خمسة بالمئة بعد تصاعد التوتر.

(شارك في التغطية جوناثان سول – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )