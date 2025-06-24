ترامب: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران دخل حيز التنفيذ

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من ستيف هولاند وآندور ميلز وباريسا حافظي

واشنطن/الدوحة/إسطنبول (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران دخل حيز التنفيذ الآن وطلب من البلدين عدم انتهاكه، وذلك بعد ساعات فقط من إطلاق إيران موجات من الصواريخ قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الآن. الرجاء عدم انتهاكه!”.

عندما أعلن ترامب يوم الاثنين ما أسماه وقفا كاملا لإطلاق النار لإنهاء الحرب التي استمرت 12 يوما، بدا أنه يلمح إلى أنه سيكون لدى إسرائيل وإيران بعض الوقت لاستكمال أي مهام جارية، وبعدها سيبدأ وقف إطلاق النار على مراحل.

وقال شهود إنهم سمعوا دوي انفجارات بالقرب من تل أبيب وبئر السبع في جنوب إسرائيل قبل منشور ترامب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت ست موجات من الصواريخ يوم الثلاثاء، وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن أربعة أشخاص قتلوا، في أول وفيات منذ إعلان ترامب وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية يوم الثلاثاء أن طهران أطلقت آخر دفعة من الصواريخ قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب توسط في اتفاق لوقف إطلاق النار في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإن إسرائيل وافقت على ذلك ما دامت إيران لا تشن المزيد من الهجمات.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال “على اعتبار أن كل شيء سيمضي كما هو مفترض، وهو ما سيحدث، أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثنى عشر يوما”.

وبينما أكد مسؤول إيراني في وقت سابق موافقة طهران على وقف إطلاق النار، قال وزير خارجية البلاد عباس عراقجي إنه لن يكون هناك وقف للأعمال القتالية ما لم توقف إسرائيل هجماتها.

وقال عراقجي في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إنه إذا أوقفت إسرائيل “عدوانها غير القانوني” على الشعب الإيراني في موعد أقصاه الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران (0030 بتوقيت جرينتش) من اليوم فإن إيران لا تنوي مواصلة ردها بعد ذلك.

وأضاف في منشور على إكس “من المقرر اتخاذ القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية في وقت لاحق”.

نفذت إسرائيل، التي انضمت إليها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع، هجمات على منشآت نووية إيرانية بعد أن قالت إن طهران تقترب من امتلاك سلاح نووي.

تنفي إيران امتلاكها لأي برنامج للأسلحة النووية، لكن الزعيم الأعلى علي خامنئي قال إنه لو أرادت إيران ذلك “لما استطاع قادة العالم إيقافنا”.

وإسرائيل، غير العضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي يعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية، وهو أمر لا تنفيه إسرائيل ولا تؤكده.

وأبلغ مسؤول مطلع على المفاوضات رويترز يوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تمكن من الحصول على موافقة طهران خلال اتصال هاتفي مع مسؤولين إيرانيين.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف كانوا على اتصال مباشر وغير مباشر مع الإيرانيين.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ولا السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلبين منفصلين من رويترز للتعليق.

وقبل هذا بساعات، أشار ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إلى أن إسرائيل تتطلع إلى إنهاء حملتها على إيران قريبا ونقلت هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة.

وأفادت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من وزراء الحكومة، الذين انتهت مناقشاتهم في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، عدم الإدلاء بأي تصريحات علنية.

وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع هذه الأنباء.

وسجلت العقود الآجلة للمؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفاعا 0.4 بالمئة في وقت متأخر من يوم الاثنين، مما يشير إلى أن المتعاملين يتوقعون أن تفتح البورصة الأمريكية على مكاسب يوم الثلاثاء.

وهوت العقود الآجلة للخام الأمريكي في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بعد أن أعلن ترامب الاتفاق على وقف لإطلاق النار. وهدأ الإعلان من مخاوف اضطرابات الإمدادات من المنطقة.

* إخطار مبكر

قال ترامب يوم الاثنين إنه سيشجع إسرائيل على المضي قدما باتجاه السلام بعد تجاهله الهجوم الإيراني على قاعدة جوية أمريكية الذي لم يسفر عن إصابات وشكر طهران على الإخطار المبكر بالضربات.

وأشار إلى أن إيران أطلقت 14 صاروخا على القاعدة الجوية الأمريكية واصفا الهجوم بأنه “رد ضعيف للغاية، وهو ما توقعناه وتصدينا له بفعالية كبيرة”.

أعادت طريقة تعامل إيران مع الهجوم إلى الأذهان اشتباكات سابقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل،‭‭ ‬‬إذ سعت طهران إلى تحقيق توازن بين حفظ ماء الوجه والرد العسكري دون خلق دوامة تصعيد لا تستطيع تحملها.

وجاء الهجوم الإيراني بعد إسقاط قاذفات أمريكية قنابل خارقة للتحصينات زنة 30 ألف رطل على منشآت نووية إيرانية تحت الأرض مطلع الأسبوع لتنضم إلى الحرب الجوية الإسرائيلية.

وفر العديد من سكان طهران البالغ عددهم 10 ملايين نسمة بعد أيام من القصف.

وتصر إدارة ترامب على أن هدفها كان تدمير البرنامج النووي الإيراني فحسب وليس إشعال حرب أوسع.

وقال فانس في مقابلة مع فوكس نيوز “كانت إيران قريبة جدا من حيازة سلاح نووي”.

وأضاف فانس “أصبحت إيران الآن غير قادرة على تطوير سلاح نووي بالأجهزة التي تمتلكها لأننا دمرناها”.

ويشير ترامب إلى تقارير مخابراتية تفيد بأن إيران كانت على وشك تطوير سلاح نووي من دون الخوض في تفاصيل. غير أن أجهزة المخابرات الأمريكية قالت في وقت سابق من العام الجاري إن تقديراتها تشير إلى أن إيران لا تصنع سلاحا نوويا، وقال مصدر مطلع على تقارير المخابرات الأمريكية لرويترز الأسبوع الماضي إن هذا التقييم لم يتغير.

وتحدث ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد عن الإطاحة بالحكام الدينيين المتشددين الذين يناصبون واشنطن العداء بشكل أساسي في الشرق الأوسط منذ الثورة الإسلامية الإيرانية في 1979.

ورغم ذلك، أوضحت إسرائيل أن هجماتها على إيفين، وهو سجن سيئ السمعة يضم سجناء سياسيين، وأهداف أخرى في طهران كانت تستهدف ضرب بنية النظام الحاكم في إيران على نطاق واسع وكذلك قدرته على الحفاظ على السلطة.