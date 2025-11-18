The Swiss voice in the world since 1935
ترامب: ولي العهد لم يكن يعلم شيئا عن مقتل خاشقجي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يكن يعلم شيئا عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، في تعليق يتعارض مع ما خلصت إليه وكالات مخابرات أمريكية.

وأضاف ترامب في المكتب البيضاوي لدى ترحيبه بولي العهد السعودي في البيت الأبيض “الكثير من الناس لم يعجبهم هذا الرجل الذي تتحدثون عنه، سواء أحببتموه أم لا… حدثت أمور ما، لكنه لم يكن يعلم شيئا عنها، ويمكننا أن نتوقف عند هذا الحد”.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

