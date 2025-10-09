ترامب: يتعين إطلاق سراح الرهائن يوم الاثنين أو الثلاثاء

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه ينبغي إطلاق سراح رهائن غزة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل، وإنه يأمل حضور مراسم في مصر لتوقيع اتفاق وإلقاء كلمة أمام الكنيست.

وافتتح ترامب اجتماعا لإدارته في البيت الأبيض بمناقشة اتفاق تسنى التوصل إليه يوم الأربعاء، والذي سيُطلق بموجبه سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في المرحلة الأولى من خطة أوسع نطاقا بشأن غزة. وعبر عن اعتقاده بأن ذلك سيؤدي إلى “سلام دائم”.

وأضاف ترامب أن الخطة تقضي بإعادة بناء غزة تدريجيا، في إشارة إلى خطط إعادة إعمار القطاع الفلسطيني. ولم يُقدم أي تفاصيل سوى قوله “سنوفر مكانا يمكن للناس العيش فيه. لا يمكن العيش في غزة في الوقت الراهن”.

ومن المتوقع أن تفرج حماس عن الرهائن العشرين الأحياء دفعة واحدة، بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.

وقال ترامب “سنستعيد الرهائن يوم الثلاثاء.. الاثنين أو الثلاثاء، وسيكون ذلك يوما مليئا بالفرح”.

وأضاف أنه قد يواجهوا صعوبة في استعادة جميع رفات الرهائن ممن لقوا حتفهم في الأسر فورا “لأن بعض الجثث سيكون من الصعب العثور عليها”.

وأضاف أنه سيحاول التوجه إلى الشرق الأوسط لحضور حفل توقيع الاتفاق في مصر. ويبذل البيت الأبيض قصارى جهده لوضع تفاصيل الزيارة التي رُتبت على عجل.

وطلب الكنيست من ترامب إلقاء كلمة، ورد الرئيس الأمريكي إنه ينوي القيام بذلك إذا طلب منه.

وبينما لا تزال هناك تساؤلات حيال ما سيحدث في المنطقة على المدى الطويل، قال ترامب إنه يأمل أن يؤدي ذلك إلى “سلام دائم”.

(إعداد نهى زكريا وعلي خفاجي وحاتم علي للنشرة العربية)