مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

ترامب: يجب ألا يكون للولايات المتحدة أي صلة بالصراع في سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم السبت إن‭‭‭‭ ‬‬‬‬الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع في سوريا، حيث تهدد قوات المعارضة حكومة الرئيس بشار الأسد.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي “سوريا في حالة من الفوضى، لكنها ليست صديقتنا، ويجب ألا يكون للولايات المتحدة أي علاقة بها. هذه ليست معركتنا. دعها تستمر. لا تتدخلوا!”.

وقال ترامب إن روسيا، حليفة الأسد، منشغلة بخوض حرب مع أوكرانيا لذا “يبدو أنها غير قادرة على وقف هذه المسيرة الفعلية عبر سوريا، الدولة التي حمتها لسنوات”.

وأضاف ترامب أنه إذا أجبرت روسيا على الخروج من سوريا، فقد يكون ذلك “أفضل شيء يمكن أن يحدث لهم” لأنه “لم تكن هناك فائدة كبيرة لروسيا في سوريا”.

وبدا أن تعليقات ترامب تعكس معارضته لوجود نحو 900 جندي أمريكي في سوريا، معظمهم في الشمال الشرقي، حيث دعموا تحالفا بقيادة الأكراد السوريين في منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن ترامب في عام 2018 خلال ولايته الأولى أنه يريد سحب القوات الأمريكية لأنه قال إن تنظيم الدولة الإسلامية على وشك الانهزام.

لكنه امتنع عن ذلك إذ حذر مستشارون من أن الانسحاب سيترك فراغا لصالح إيران وروسيا.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
20 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
371 إعجاب
250 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية