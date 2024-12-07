ترامب: يجب ألا يكون للولايات المتحدة أي صلة بالصراع في سوريا

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم السبت إن‭‭‭‭ ‬‬‬‬الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع في سوريا، حيث تهدد قوات المعارضة حكومة الرئيس بشار الأسد.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي “سوريا في حالة من الفوضى، لكنها ليست صديقتنا، ويجب ألا يكون للولايات المتحدة أي علاقة بها. هذه ليست معركتنا. دعها تستمر. لا تتدخلوا!”.

وقال ترامب إن روسيا، حليفة الأسد، منشغلة بخوض حرب مع أوكرانيا لذا “يبدو أنها غير قادرة على وقف هذه المسيرة الفعلية عبر سوريا، الدولة التي حمتها لسنوات”.

وأضاف ترامب أنه إذا أجبرت روسيا على الخروج من سوريا، فقد يكون ذلك “أفضل شيء يمكن أن يحدث لهم” لأنه “لم تكن هناك فائدة كبيرة لروسيا في سوريا”.

وبدا أن تعليقات ترامب تعكس معارضته لوجود نحو 900 جندي أمريكي في سوريا، معظمهم في الشمال الشرقي، حيث دعموا تحالفا بقيادة الأكراد السوريين في منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن ترامب في عام 2018 خلال ولايته الأولى أنه يريد سحب القوات الأمريكية لأنه قال إن تنظيم الدولة الإسلامية على وشك الانهزام.

لكنه امتنع عن ذلك إذ حذر مستشارون من أن الانسحاب سيترك فراغا لصالح إيران وروسيا.