ترامب: يجب إلغاء وقف إطلاق النار السبت إذا لم يتم تسليم الرهائن

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة بحلول ظهر يوم السبت فإنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والسماح “لأبواب الجحيم بأن تنفتح على مصراعيها”.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي أنه قد يحجب المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين الفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من غزة.