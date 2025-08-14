ترامب: ينبغي السماح بدخول الصحفيين إلى غزة

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يرغب في رؤية الصحفيين يدخلون إلى قطاع غزة للاطلاع على الجهود الإنسانية.

ولم تسمح إسرائيل للمراسلين الأجانب بدخول غزة منذ بدء حربها في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلا إذا رافقهم الجيش الإسرائيلي.

وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي “أود أن أشهد حدوث ذلك. بالتأكيد… سأوافق بشدة على ذهاب الصحفيين. وهو موقف خطير للغاية، مثلما تعلمون، إذا كنتم صحفيين، لكنني أود أن أشهد ذلك”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)