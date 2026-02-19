The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب: ينبغي علينا أن نصل إلى اتفاق جاد مع إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 19 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه ينبغي للولايات المتحدة إبرام اتفاق جاد مع إيران، مشيرا إلى إجراء محادثات جيدة مع طهران.

وذكر ترامب خلال الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن “المحادثات جيدة. ثبت على مر السنين أنه ليس من السهل إبرام اتفاق جاد مع إيران. علينا إبرام اتفاق جاد، وإلا ستكون العواقب وخيمة”.

وكان الهدف من المحادثات غير المباشرة التي جرت يوم الثلاثاء في جنيف بين المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هو تجنب أزمة متصاعدة بين البلدين.

وتريد الولايات المتحدة تخلي إيران عن برنامجها النووي. لكن طهران ترفض ذلك رفضا قاطعا وتنفي أنها تحاول تطوير سلاح نووي.

وقال مسؤول أمريكي كبير لرويترز أمس الأربعاء إن من المتوقع أن تقدم إيران مقترحا مكتوبا حول كيفية معالجة مخاوف الولايات المتحدة خلال محادثات جنيف.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية