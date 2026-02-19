ترامب: ينبغي علينا أن نصل إلى اتفاق جاد مع إيران

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن 19 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه ينبغي للولايات المتحدة إبرام اتفاق جاد مع إيران، مشيرا إلى إجراء محادثات جيدة مع طهران.

وذكر ترامب خلال الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن “المحادثات جيدة. ثبت على مر السنين أنه ليس من السهل إبرام اتفاق جاد مع إيران. علينا إبرام اتفاق جاد، وإلا ستكون العواقب وخيمة”.

وكان الهدف من المحادثات غير المباشرة التي جرت يوم الثلاثاء في جنيف بين المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هو تجنب أزمة متصاعدة بين البلدين.

وتريد الولايات المتحدة تخلي إيران عن برنامجها النووي. لكن طهران ترفض ذلك رفضا قاطعا وتنفي أنها تحاول تطوير سلاح نووي.

وقال مسؤول أمريكي كبير لرويترز أمس الأربعاء إن من المتوقع أن تقدم إيران مقترحا مكتوبا حول كيفية معالجة مخاوف الولايات المتحدة خلال محادثات جنيف.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )