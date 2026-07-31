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ترامب “غير واثق” بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت (فايننشل تايمز)

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّه “غير واثق” ممّا إذا كانت واشنطن ستسمح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت أرض-جو الاعتراضية، بحسب ما أفادت صحيفة فايننشل تايمز الخميس.

وكانت ترامب قد ناقش هذه القضية، التي تعتبر من أبرز أولويات كييف، لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض هذا الأسبوع.

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع صحيفة “فايننشل تايمز”، إنّه “غير واثق” بشأن هذه المسألة، مضيفا “نحن ندرس الموضوع”.

وتابع “إنه سلاح استثنائي للغاية… وعلينا أن نكون حذرين بعض الشيء بشأن من نمنحه التراخيص، فنحن لا نمنح تراخيص للمعدات في الواقع”. 

وكثّفت روسيا ضرباتها بالصواريخ البالستية على أوكرانيا التي لا تستطيع اعتراضها إلا أنظمة محددة من بينها نظام باتريوت الأميركي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن ترامب نيّته السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية.

بور-هول/ناش/جك

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