ترامب : قد نضطر إلى توجيه ضربات أقوى لإيران أو ربما لا

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

20 مايو أَيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى شن هجوم أشد على إيران، لكنها ستنتظر لترى ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق، مكررا بذلك عبارة “إما هذا أو ذاك” التي دأب على استخدامها منذ إعلانه وقف إطلاق النار قبل ستة أسابيع.

وأضاف ترامب في كلمة ألقاها في حفل تخرج بأكاديمية خفر السواحل الأمريكية “سنرى ما سيحدث. لقد ضربناهم بقوة شديدة. وقد نضطر إلى ضربهم بقوة أكبر- لكن ربما لا “.

وأوضح ترامب للطلاب العسكريين “لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الأمر بسيط للغاية”.

وقال إن القوة العسكرية الإيرانية تلاشت إلى حد كبير، وإن السؤال الوحيد هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود لإنهاء المهمة أم أن إيران ستوقع اتفاقا.

وتابع “لقد ضاع كل شيء. ضاع أسطولهم البحري. ضاعت قواتهم الجوية. ضاع كل شيء تقريبا. والسؤال الوحيد هو: هل نذهب وننهي الأمر؟ هل سيوقعون على وثيقة؟ لنرَ ما سيحدث”.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق اليوم بأن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية، وهدد بشن هجمات إضافية ما لم توافق إيران على اتفاق بشأن برنامجها النووي.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

