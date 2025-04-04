ترامب أقال مسؤولين بمجلس الأمن القومي بعد لقائه ناشطة متشددة (إعلام)

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ذكرت وسائل إعلام أميركية الخميس أن دونالد ترامب أقال عددا من مسؤولي الأمن القومي الأميركي بعد أن شككت في ولائهم ناشطة يمينية متطرفة معروفة بتبنيها نظريات المؤامرة، خلال اجتماع لها مع الرئيس في البيت الأبيض.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير بأن الناشطة لورا لومر، المعروفة بتبنيها نظرية أن هجمات 11 أيلول/سبتمبر كانت عملا داخليا، عرضت مخاوفها على ترامب الأربعاء.

وخلال حديث مقتضب مع الصحافة الخميس، أكد ترامب أن قرارات الإقالة هذه “لا ترتبط على الإطلاق” بنصائح لومر. ومع ذلك، فقد وصفها بـ”الوطنية العظيمة”، وقال “إنها تقدم توصيات… وأحيانا أستمع إلى تلك التوصيات”.

وأضاف الرئيس الأميركي “لديها دائما ما تقوله وعادةً ما يكون بنّاءً”.

كانت صحيفة نيويورك تايمز من أولى الوسائل الإعلامية التي نشرت خبر دعوة هذه الشخصية المقربة من الرئيس الجمهوري، إلى البيت الأبيض الأربعاء للاجتماع مع ترامب وعدد من كبار المسؤولين.

بحسب الصحيفة الأميركية، فإن لومر انتقدت بشدة، خلال هذا الاجتماع، شخصية بعض المستشارين وولاءهم، وذلك أمام رئيسهم مستشار الأمن القومي مايك والتز.

وقد تحدثت وسائل إعلام أخرى مثل سي إن إن، وواشنطن بوست، وأكسيوس، ووول ستريت جورنال عن انعقاد هذا الاجتماع الذي أكدت لومر لاحقا حصوله.

وكتبت لومر على منصة إكس “احتراما للرئيس دونالد ترامب وللسرية في المكتب البيضوي، لن أكشف أي تفاصيل عن لقائي”.

وأوضحت أنها قدمت “أبحاثها” إلى الرئيس، وأنها شددت على “ضرورة الاختيار الدقيق جدا” لأعضاء فريقه.

تأتي عمليات الإقالة التي تم الإبلاغ عنها في وقت يواجه مجلس الأمن القومي تدقيقا بسبب فضيحة إضافة صحافيّ من طريق الخطأ إلى محادثة على تطبيق سيغنال ناقش فيها مسؤولون تنفيذ ضربات جوية على اليمن.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنه تمت إقالة ستة أشخاص من مجلس الأمن القومي بعد الاجتماع مع لومر، بينهم ثلاثة من كبار المسؤولين في الهيئة التي تقدم المشورة للرئيس في أهم قضايا السياسة الخارجية من أوكرانيا إلى غزة.

وعندما سُئل عن التقارير بشأن عمليات الفصل، قال ترامب للصحافيين في وقت لاحق “سنقوم دائما بتسريح الأشخاص – الأشخاص الذين لا نحبهم أو الأشخاص الذين يستغلون أو الأشخاص الذين قد تكون لديهم ولاءات لشخص آخر”.

ووصف ترامب لومر بأنها “وطنية عظيمة” لكنه قال إن عمليات الإقالة في مجلس الأمن القومي “ليست على الإطلاق” مرتبطة بلومر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز لوكالة فرانس برس إن المجلس “لا يعلق على شؤون الموظفين”.

ومجلس الأمن القومي هو مجموعة صغيرة نسبيا من مستشاري البيت الأبيض الذين يعملون في أكثر القضايا الدبلوماسية والعسكرية حساسية.

وغالبا ما كانت لومر البالغة من العمر 31 عاما تسافر مع ترامب على متن طائرة حملته الانتخابية خلال انتخابات 2024.

وقد اتُهمت بالعنصرية عندما قالت على وسائل التواصل الاجتماعي إن منافسة ترامب الديموقراطية كامالا هاريس التي تتحدر والدتها من أصول هندية ستجعل رائحة البيت الأبيض “مثل الكاري” إذا فازت.

دك/جص