ترامب أكد لنتانياهو أن أي اتفاق مع إيران سيشمل الملف النووي (مسؤول اسرائيلي)

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ أي اتفاق مع إيران سيشمل تفكيك البرنامج النووي ونقل مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي الأحد مشترطا عدم الكشف عن هويته.

وقال المسؤول في بيان، إنه خلال المكالمة الهاتفية التي جرت مساء السبت، “أكد الرئيس ترامب بشكل واضح أنّه سيكون حازما في المفاوضات بشأن مطلبه القديم بتفكيك البرنامج النووي الإيراني ونقل كامل اليورانيوم المخصّب من الأراضي الإيرانية، وأنه لن يوقع اتفاقا نهائيا بدون هذين الشرطين”. 

وأضاف أنّ “الولايات المتحدة تُطلع إسرائيل على مستجدات المفاوضات المتعلقة بمذكرة التفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز وبدء محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة المتنازع عليها”. 

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فقد شدد نتانياهو خلال المحادثة على أنّ إسرائيل “ستحتفظ بحرية التحرك في مواجهة أي تهديد على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان”، مضيفا أنّ “الرئيس ترامب جدد دعمه لهذا المبدأ”. 

