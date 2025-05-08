ترامب بعد إبقاء الفائدة بدون تغيير: جيروم باول “أحمق”

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انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الخميس معتبرا أنه “أحمق” بعد أن أعلن البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير وحذر من ارتفاع المخاطر على أهداف التضخم والبطالة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “+فات الأوان+ جيروم باول أحمق ليس لديه أدنى فكرة” وذلك في هجوم جديد على رئيس الاحتياطي الفدرالي المستقل.

وكثيرا ما طالب ترامب بخفض أسعار الفائدة الآن للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي مع طرح خططه للتعرفات الجمركية التي تضمنت فرض رسوم باهظة على الصين.

وأعلن الاحتياطي الفدرالي الأربعاء إن أصحاب القرار صوتوا بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي للإقراض عند مستوى يراوح بين 4,25 و4,50 بالمئة.

وفي حديثه للصحافيين بعد نشر القرار، قال باول إن هناك “قدرا كبيرا من عدم اليقين” بشأن ما ستؤول إليه سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب.

وحذر العديد من المحللين من أن قرارات الحكومة قد تؤدي على الأرجح إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وفي الوقت نفسه تباطؤ النمو أقله في الأمد القريب.

لكن ترامب قال في منشوره على “تروث سوشال” إنه “لا يوجد تضخم فعليا” وإن “جميع التكاليف تقريبا” انخفضت.

مارس ترامب ضغوطا على باول بشأن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة بشكل خاص، ووصفه الشهر الماضي بأنه “خاسر كبير” مشددا على أنه قد يجبر رئيس البنك على الاستقالة قبل أن يتراجع عن تصريحاته.

والاحتياطي الفدرالي مكلّف مهمتين هما السيطرة على التضخم وخفض معدلات البطالة. ويقوم بذلك بشكل مستقل عبر رفع أو خفض أسعار الفائدة أو إبقائها عند مستوياتها.

وقال باول في المؤتمر الصحافي الأربعاء إن انتقادات ترامب “لا تؤثر على أدائنا مهمتنا على الإطلاق”.

وأضاف “سنأخذ دائما في الاعتبار فقط البيانات الاقتصادية والتوقعات وتوازن المخاطر، وهذا كل شيء”.

بور-سمس/غد/ب ق