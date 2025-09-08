ترامب بعد احتجاز العمال الكوريين الجنوبيين: على الشركات الأجنبية احترام القانون الأميركي

قال الرئيس دونالد ترامب الأحد إنه ينبغي للشركات الأجنبية احترام القانون الأميركي بعد توقيف أكثر من 300 عامل كوري جنوبي في مصنع لبطاريات السيارات تابع لمجموعتي هيونداي وإل جي إينرجي يتم بناؤه في ولاية جورجيا.

وحصلت التوقيفات خلال عملية دهم نفذتها السلطات الأميركية الخميس في إطار حملة ترامب الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “رجاء احترموا قوانين الهجرة لبلادنا”.

وأضاف “استثماراتكم مرحب بها، ونشجعكم على جلب مواطنيكم الأذكياء جدا بشكل قانوني… ما نطلبه في المقابل هو توظيف وتدريب عمال أميركيين”.

وأظهرت مشاهد من عملية الدهم عمالا موقوفين مكبّلي الأيدي والأقدام أثناء صعودهم في حافلة.

وأفادت مجموعة إل جي إينرجي بأنه تم توقيف 47 موظفا لديها هم 46 كوريا جنوبيا وإندونيسي.

وأوضحت أن حوالى 250 من الموقوفين موظفون لدى شركات متعاقدة معها ومعظمهم كوريون جنوبيون.

وكوريا الجنوبية التي تعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا، منتج رئيسي في قطاع السيارات والإلكترونيات، ولها مصانع متعددة في الولايات المتحدة.

وتعهدت سيول في تموز/يوليو استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على صادراتها.

واستثمرت الشركات الكورية الجنوبية مليارات الدولارات في بناء مصانع في أميركا لزيادة حصتها في السوق الأميركية وتجنب الرسوم الجمركية.

من جهتها، قالت سيول الأحد إن المفاوضات بشأن العمال الموقوفين انتهت وسيتم إطلاق سراحهم قريبا وإعادتهم إلى وطنهم.

أما شركة هيونداي فقالت إنه لا يوجد بين الموقوفين أي موظف لديها.

