The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب بعد احتجاز العمال الكوريين الجنوبيين: على الشركات الأجنبية احترام القانون الأميركي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قال الرئيس دونالد ترامب الأحد إنه ينبغي للشركات الأجنبية احترام القانون الأميركي بعد توقيف أكثر من 300 عامل كوري جنوبي في مصنع لبطاريات السيارات تابع لمجموعتي هيونداي وإل جي إينرجي يتم بناؤه في ولاية جورجيا.

وحصلت التوقيفات خلال عملية دهم نفذتها السلطات الأميركية الخميس في إطار حملة ترامب الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “رجاء احترموا قوانين الهجرة لبلادنا”.

وأضاف “استثماراتكم مرحب بها، ونشجعكم على جلب مواطنيكم الأذكياء جدا بشكل قانوني… ما نطلبه في المقابل هو توظيف وتدريب عمال أميركيين”.

وأظهرت مشاهد من عملية الدهم عمالا موقوفين مكبّلي الأيدي والأقدام أثناء صعودهم في حافلة.

وأفادت مجموعة إل جي إينرجي بأنه تم توقيف 47 موظفا لديها هم 46 كوريا جنوبيا وإندونيسي.

وأوضحت أن حوالى 250 من الموقوفين موظفون لدى شركات متعاقدة معها ومعظمهم كوريون جنوبيون.

وكوريا الجنوبية التي تعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا، منتج رئيسي في قطاع السيارات والإلكترونيات، ولها مصانع متعددة في الولايات المتحدة.

وتعهدت سيول في تموز/يوليو استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة بعدما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على صادراتها.

واستثمرت الشركات الكورية الجنوبية مليارات الدولارات في بناء مصانع في أميركا لزيادة حصتها في السوق الأميركية وتجنب الرسوم الجمركية.

من جهتها، قالت سيول الأحد إن المفاوضات بشأن العمال الموقوفين انتهت وسيتم إطلاق سراحهم قريبا وإعادتهم إلى وطنهم.

أما شركة هيونداي فقالت إنه لا يوجد بين الموقوفين أي موظف لديها.

بغس/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
20 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية