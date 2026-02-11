ترامب بعد لقاء نتنياهو: المفاوضات مع إيران ستستمر

11 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتم التوصل إلى أي قرار نهائي خلال اجتماعه “الجيد جدا” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء لكن المفاوضات مع إيران ستستمر من أجل التوصل إلى اتفاق.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال “لم يتسن التوصل إلى أي أمر نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إمكان إبرام اتفاق… وناقشنا أيضا التقدم الكبير المحرز في غزة، وفي المنطقة عموما”.

وهذا سابع لقاء بين نتنياهو وترامب منذ عودة الرئيس الأمريكي لمنصبه قبل نحو 13 شهرا، وجاء عقب المفاوضات النووية التي انعقدت في عُمان الجمعة الماضية وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. ويهدد ترامب بشن ضربات على إيران ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق فيما تتوعد طهران بالرد إذا تعرضت لهجوم، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا. ويعبر ترامب دوما عن دعمه لأمن إسرائيل الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعدو اللدود لإيران. وكرر ترامب تحذيره في سلسلة من المقابلات الإعلامية أمس الثلاثاء، وقال إنه بينما يعتقد أن إيران تتطلع للتوصل إلى اتفاق فإنه يعتزم القيام “بأمر صارم للغاية” إذا رفضت.

(إعداد محمد علي فرج وعلي خفاجي للنشرة العربية)