ترامب بعد لقاء نتنياهو: المفاوضات مع إيران ستسمر

reuters_tickers

1دقيقة

11 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتم التوصل إلى أي قرار نهائي خلال اجتماعه “الجيد جدا” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء لكن المفاوضات مع إيران ستستمر من أجل التوصل إلى اتفاق.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال “لم يتسن التوصل إلى أي أمر نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إمكان إبرام اتفاق… وناقشنا أيضا التقدم الكبير المحرز في غزة، وفي المنطقة عموما”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)