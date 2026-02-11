The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب بعد لقاء نتنياهو: المفاوضات مع إيران ستسمر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

11 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتم التوصل إلى أي قرار نهائي خلال اجتماعه “الجيد جدا” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء لكن المفاوضات مع إيران ستستمر من أجل التوصل إلى اتفاق.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال “لم يتسن التوصل إلى أي أمر نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة إمكان إبرام اتفاق… وناقشنا أيضا التقدم الكبير المحرز في غزة، وفي المنطقة عموما”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية