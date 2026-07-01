ترامب جنى أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة عام 2025

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سجّل الرئيس دونالد ترامب دخلا بلغ حوالى 1,2 مليار دولار من نشاطاته المتعلقة بالعملات المشفرة في العام 2025، وفق وثائق كشف عنها الثلاثاء المكتب الأميركي لأخلاقيات الحكومة.

وتظهر الوثائق الواقعة في أكثر من 900 صفحة، أن ترامب حصل على حوالى 550 مليون دولار لصلاته بشركة “وورلد ليبرتي فاينانشال” الناشئة.

وتأسست “وورلد ليبرتي فاينانشال” في أيلول/سبتمبر 2024 على يد أبناء ترامب ونجل المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأظهرت الوثائق أيضا أن ترامب حصل على 635 مليون دولار في شكل عوائد ملكية بموجب اتفاق ترخيص يتعلق بالعملة المشفرة (TRUMP$) والتي أطلقت قبل ساعات قليلة من مراسم تنصيبه في كانون الثاني/يناير 2025.

وتُعد نشاطات ترامب في قطاع العملات المشفرة السبب الرئيسي وراء زيادة ثروته الشخصية ثلاث مرات تقريبا، إذ ارتفعت من 2,3 مليار دولار إلى 6,5 مليارات دولار بين عامي 2024 و2026، وفقا لمجلة “فوربس”.

وكثيرا ما يُتهم مطور العقارات السابق بتضارب المصالح، لا سيما بسبب استثماراته في قطاع العملات المشفرة أثناء توليه الرئاسة، ولاتخاذه إجراءات لتخفيف القيود التنظيمية على هذا القطاع، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأصول المشفرة بشكل كبير.

وينفى البيت الأبيض وجود أي مخالفات أخلاقية.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي في بيان لوكالة فرانس برس: “لم ينخرط الرئيس ولا أفراد عائلته قط – ولن ينخرطوا أبدا – في أي تضارب مصالح”.

وأضافت أن ترامب “جعل الولايات المتحدة، بكل فخر، عاصمة العملات الرقمية في العالم”.

وشددت على أن “كل الإجراءات التي يتخذها الرئيس ترامب وإدارته تصب في مصلحة الشعب الأميركي، وأي من يُسمون أنفسهم +صحافيين+ يروجون لخلاف ذلك لا يفعلون سوى إعادة تدوير الرواية الكاذبة والمستهلكة نفسها التي يرددها الديمقراطيون ووسائل الإعلام التقليدية منذ عقد”.

– كتب مقدسة وملصقات سيارات –

ويلزم قانون صادر عام 1978 رئيس الولايات المتحدة ونائبه بالإفصاح عن دخلهما وأصولهما.

كما ورد دخل السيدة الأولى ميلانيا ترامب في الإفصاح المالي لزوجها.

ويشمل ذلك أكثر من 10 ملايين دولار من عائدات وثائقي من إنتاج أمازون عنها، وأكثر من 500 ألف دولار لكتابها “ميلانيا”.

وتتضمن الإفصاحات إشارات عدة إلى شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال”، التي أصدرت عملتها المشفرة الخاصة “WLFI” والتي حصدت مبيعاتها الأولية 550 مليون دولار.

منذ بدء تداولها في أيلول/سبتمبر 2025، هبطت قيمتها من 46 سنتا للوحدة إلى ستة سنتات حاليا.

كما حصل ترامب وأبناؤه الثلاثة أيضا عبر شركة “دي تي ماركس ديفي” الوسيطة على 22,5 مليار وحدة إضافية من عملة “WLFI” تبلغ قيمتها الحالية نحو 1,3 مليار دولار.

وفي نيسان/أبريل 2025، طرحت منصة “وورلد ليبرتي فاينانشال” أيضا عملتها المستقرة، وهي عملة رقمية ترتبط قيمتها بعملة تقليدية، وفي هذه الحالة، بالدولار الأميركي.

وإلى جانب الإيرادات التي حققها من “وورلد ليبرتي فاينانشال” وعملتها المشفرة، جنى ترامب أيضا ملايين عدة من الدولارات بفضل أسهم يملكها في شركات مدرجة في البورصة وتنشط في مجال العملات المشفرة مثل منصة “كوين بايس”.

كما حقق أرباحا من سلع تحمل علامة ترامب التجارية، من ملابس وملصقات سيارات، وأكثر من 208 آلاف دولار من بيع نسخ من الإنجيل بالتعاون مع مغني موسيقى الكانتري لي غرينوود.

وتدار أصول الرئيس عبر صندوق ائتماني يشرف عليه ابنه دونالد ترامب جونيور.

لكن النظام الأساسي للصندوق ينص على إمكانية حلّه في أي وقت، ما يتيح للملياردير استعادة السيطرة عليه مع انتهاء ولايته الثانية عام 2029.

ومن جهته حقق نائب الرئيس جاي دي فانس، أرباحا كبيرة منذ توليه منصب نائب ترامب، إذ أعلن عن عائدات تتراوح بين مليون وخمسة ملايين دولار من مذكراته “هيلبيلي إيليجي” (Hillbilly Elegy) الصادرة عام 2016.

دك/الح-غد/ب ح