ترامب سيبدي استعداده للتعاون مع إيران في خطابه بالكنيست

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – أظهرت مقتطفات من خطاب يلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين أنه يعتزم القول إن يد الصداقة والتعاون ممدودة دائما لإيران.

وحظي ترامب بترحيب لدى وصوله إلى إسرائيل يوم الاثنين حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الكنيست قبل أن يتوجه إلى مصر لحضور قمة تهدف إلى تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في قطاع غزة.

واعتذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن دعوة مصرية لحضور القمة في منشور على إكس في وقت مبكر من صباح الاثنين قائلا “بينما نفضل التواصل الدبلوماسي، لا يستطيع الرئيس (مسعود) بزشكيان ولا أنا التعامل مع من هاجموا الشعب الإيراني ويستمرون في تهديدنا وفرض العقوبات علينا”.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

