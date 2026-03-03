The Swiss voice in the world since 1935
ترامب سيحضر عشاء مراسلي البيت الأبيض لأول مرة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّه سيحضر لأول مرة العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض في 26 نيسان/أبريل، وذلك بعدما قاطعه خلال فترة ولايته الأولى والعام الماضي بعد عودته إلى السلطة.

ويعتبر ذلك تحولا كبيرا بالنسبة إلى ترامب الذي لطالما وصف وسائل الإعلام بالـ”كاذبة”، فيما سعت إدارته إلى تقييد عمل الصحافيين خصوصا في البيت الأبيض.

وقال الرئيس الجمهوري في منشور على منصته تروث سوشل “حقيقة أنّ هؤلاء +المراسلين+ اعترفوا الآن بأنّني أحد أعظم الرؤساء في تاريخ بلادنا، الأعظم على مر العصور، وفقا لكثيرين، سيكون شرفا لي أن أقبل دعوتكم”.

ووعد بأنّه سيعمل على جعل العشاء “أكبر وأكثر عشاء رواجا والأكثر روعة يتم تنظيمه على الإطلاق”. 

وقد نظمت رابطة مراسلي البيت الأبيض لعقود وصول الصحافيين إلى الرئيس الأميركي، في المكتب البيضوي أو على متن الطائرة الرئاسية.

غير أنّ المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت وضعت حدا لهذه المسألة بالاتفاق مع الرئيس الأميركي.

وباتت تمنح مساحة واسعة لأولئك الذين تسمّيهم بـ”وسائل الإعلام الجديدة”، أي المؤثرين ومقدمي البودكاست ومقدمي البرامج التلفزيونية الذين يدعمون ترامب.

دك/ناش/جك

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

