ترامب سيناقش الأوضاع في غزة وإيران مع نتنياهو الاثنين

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيناقش الأوضاع في غزة وإيران عندما يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، معبرا عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قريبا.

ويعتزم ترامب لقاء نتنياهو يوم الاثنين. وقال للصحفيين خلال زيارة لفلوريدا إنه سيكون “حازما جدا” معه بشأن الحاجة إلى وقف سريع لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن نتنياهو أيضا يريد وقف إطلاق النار.

ويزور المسؤول الإسرائيلي الكبير رون ديرمر واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات قبل الاجتماع.

تعاون ترامب ونتنياهو في عملية عسكرية ضد مواقع نووية إيرانية في يونيو حزيران، بلغت ذروتها بقصف أمريكي بقاذفات من طراز بي-2. وقال ترامب إن هذه الضربات “محت” القدرة النووية لطهران، غير أن الجدل ما زال مستمرا بشأن مدى الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني.

وعبر ترامب عن أمله في التوصل الأسبوع المقبل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومة من إيران في غزة لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وقال لصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض في رحلة ليوم واحد إلى فلوريدا “نأمل أن يحدث ذلك. ونتطلع إلى حدوثه في وقت ما من الأسبوع المقبل. نريد تحرير الرهائن”.

وأعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة بموجب أي اتفاق ينهي الحرب، فيما تقول إسرائيل إنها لا يمكن أن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس وتفكيك الحركة. وترفض حماس إلقاء سلاحها.

وعندما سُئل مسؤول في البيت الأبيض عن اجتماعات ديرمر المقررة وجدول أعماله، قال “يزور رون ديرمر البيت الأبيض بانتظام”.

وأضاف “سيستمر هذا مع سعي الرئيس ترامب إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وغزة”. ولم يحدد المسؤول على الفور مساعدي ترامب الذين سيقابلهم ديرمر خلال زيارته.