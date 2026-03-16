ترامب عن إيران: لا نعرف قادتهم

واشنطن 16 مارس آذَار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يعتقد أن إيران ترغب في إبرام اتفاق لإنهاء الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع طهران، مضيفا أنه من غير الواضح من يتحدث باسم إيران.

وقال خلال فعالية في البيت الأبيض “لا نعرف قادتهم. هناك جهات ترغب في التفاوض، لكننا لا نعرف هويتها”.

وبعد مقتل الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي في الضربات الأولى للحرب، أعلنت طهران تعيين ابنه آية الله مجتبى خامنئي خليفة له. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الأسبوع الماضي إن الزعيم الأعلى الجديد يعتقد أنه أصيب في إحدى الضربات، ولم يظهر علنا منذ ذلك الحين.

وأضاف ترامب “يقول الكثيرون إنه تعرض لتشوهات شديدة، ويقولون إنه فقد ساقه… وأنه أصيب بجروح بالغة. بينما يقول آخرون إنه مات”.

وذكرت رويترز يوم السبت أن سلطنة عُمان حاولت مرارا فتح قنوات اتصال بين الولايات المتحدة وإيران، لكن البيت الأبيض أوضح أنه غير مهتم بذلك في هذه المرحلة.

(إعداد أيمن سعد مسلم وعلي خفاجي للنشرة العربية)