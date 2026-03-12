ترامب عن حرب إيران: نراقب المضيق عن كثب

واشنطن 12 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن واشنطن في وضع “جيد للغاية” في حربها على إيران، وإن الولايات المتحدة “ستراقب المضيق عن كثب”.

وهزت الحرب الأسواق العالمية. وفي خطوة تزيد من الاضطرابات التي تهدد الاقتصاد العالمي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيوقف مرور شحنات النفط في الخليج ما لم تتوقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وفي تصريحات لشبكة سي.بي.إس نيوز في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع حول مضيق هرمز، قال ترامب إنه “يدرس السيطرة عليه”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)