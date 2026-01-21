ترامب في ذكرى عام على بدء ولايته الثانية: “الله فخور جدا بعملي”

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مطول بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعودته إلى البيت الأبيض أن “الله فخور جدا” بما حققه خلال هذه السنة، رغم الاضطرابات العميقة التي أحدثها في النظام العالمي، وذلك قبيل انطلاقه إلى دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقد تحدث الرئيس الأميركي بصوت خافت في أغلب الأحيان ودون حماس يُذكر لمدة ساعة وخمس وأربعين دقيقة تقريبا، بينها حوالى ثمانين دقيقة تكلم فيها بمفرده من دون مقاطعة، أمام قاعة مكتظة بالصحافيين في البيت الأبيض.

وحمل الرئيس البالغ 79 عاما ملفا أمام الصحافيين قال إنه يسرد 365 إنجازا منذ أدائه اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/يناير 2025.

وقال ردا على سؤال “أعتقد أن الله فخور جدا بعملي”.

واستهل ترامب المؤتمر الصحافي بتنديد مطوّل بالهجرة غير النظامية، ثم بدأ عرض مروحة من المواضيع، بدءا بالعملية العسكرية الأميركية في فنزويلا، مرورا بعمليات احتيالية لاختلاس أموال مساعدات في مينيسوتا يُتّهم مهاجرون صوماليون بالضلوع فيها، ووصولا إلى تكرار الانتقادات لسلفه جو بايدن.

في سرد غير مترابط لا سيما في تناول المواضيع، بدا الخطاب أشبه باستعادة لحملته الانتخابية التي أعادته إلى سدة الرئاسة.

وشمل ذلك ادعاءه بدون أي دليل وعلى نحو غير مسبوق على مستوى الرؤساء الأميركيين، أنه الفائز في انتخابات 2020 التي خسرها في مواجهة بايدن.

وعاد ترامب إلى سدّة الرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير من العام الماضي بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في العام 2024 على المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، نائبة الرئيس آنذاك.

وقال “لقد حقّقنا إنجازات تفوق ما حقّقته أي إدارة أخرى، وبفارق كبير، سواء في ما يتعلق بالجيش، وفي ما يتعلق بإنهاء الحروب، وفي ما يتعلق بإكمال الحروب”، وتابع “لم يشهد أحد شيئا مشابها”.

ووزّع طاقم البيت الأبيض وثيقة تقع في 31 صفحة فيها سرد لـ365 “إنجازا” تقول الرئاسة إنها تحقّقت في مجالات الهجرة والاقتصاد والسياسة الخارجية، وقد غصّت غرفة الإحاطة بالصحافيين.

وأطلق ترامب مجدّدا سلسلة مزاعم لطالما جرى التشكيك فيها أو دحضها، بما في ذلك أن أسعار الأدوية التي تتطلب وصفات طبية انخفضت بنسبة 600 بالمئة، وهو أمر مستحيل حسابيا، وأن الولايات المتحدة استقطبت استثمارات خارجية بـ18 تريليون دولار.

وقال ترامب إن ارتفاع أسواق الأسهم يمنح الأميركيين شعورا بأنهم “عباقرة في الشؤون المالية”، وأسف لعدم إعطاء طاقمه ما وصفها بأنها نجاحات كبرى على صعيد خفض التضخّم، حقّها.

وفي الشؤون الخارجية، لمح إلى أنه منفتح على العمل مع زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، بعد العملية العسكرية الأميركية التي أفضت إلى إلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس في الثالث من كانون الثاني/يناير.

وقال ترامب “نحن على تواصل معها. ربما نستطيع إشراكها بطريقة ما. سأكون مسرورا إذا تمكّنتُ من ذلك”.

وأشاد بماتشادو لمنحها إياه ميدالية جائزة نوبل للسلام التي فازت بها، مبديا مجددا استياءه من عدم منح اللجنة النروجية الجائزة له.

وبعد المؤتمر الصحافي، توجه الرئيس الأميركي إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث من المتوقع أن يواجه القادة الأوروبيين بشأن محاولته ضم غرينلاند.

وقد أجبر عطل كهربائي “بسيط” طائرته الرئاسية (“اير فورس وان”) على العودة إلى قاعدتها الجوية بعد حوالى 90 دقيقة من الطيران، وفق البيت الأبيض، قبل أن يستبدل ترامب ومرافقوه طائرتهم في قاعدة أندروز الجوية المشتركة، ثم أقلعوا مجددا بُعيد منتصف الليل (الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش)، أي بعد نحو ساعتين ونصف ساعة من الإقلاع الأول.

