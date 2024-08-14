ترامب في كارولاينا الشمالية يستبق زيارة هاريس ليهاجمها بشأن التضخم

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يتوقع أن ينتقد دونالد ترامب أداء الديموقراطيين الاقتصادي الأربعاء خلال تجمع انتخابي في كارولاينا الشمالية قبل يومين على زيارة منافسته كامالا هاريس لهذه الولاية تتمحور على الموضوع نفسه.

يتواجه المرشحان للبيت الأبيض خلال الأسبوع الحالي عن بعد في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد ويتوقع ان يكون لها وزن كبير في ترجيح كفة الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويلقي الرئيس الجمهوري السابق كلمة عصرا بالتوقيت المحلي تتمحور على “الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن إدارة هاريس-بايدن” على ما أفاد فريق حملته الانتخابية.

ويتهم دونالد ترامب منذ سنوات الديموقراطيين بأنهم مسؤولون عن ارتفاع “مدمر” في الأسعار في الولايات المتحدة.

لكن بعد ارتفاع مطلع 2024، يواصل التضخم التباطؤ في تموز/يوليو إلى 2,9 % بمعدل سنوي.

خلال التجمع الانتخابي في مدينة آشفيل التي تضم الكثير من الفنانين والمعروفة بنزهاتها في الطبيعة بمحاذاة جبال أبالاش، سيفصل ترامب كيف ينوي “إعادة أميركا إلى عظمتها” من خلال تنفيذ “إجراءات اقتصادية منطقية”.

وكان دونالد ترامب فاز في ولاية كارولاينا الشمالية بفارق ضئيل جدا في مواجهة جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية في 2020 لكنه خسر السباق إلى البيت الأبيض أمام المرشح الديموقراطي.

– تقدم طفيف لهاريس –

وتعاني حملة المرشح الجمهوري هذه المرة من انسحاب الرئيس بايدن المباغت من السباق لتحل مكانه نائبته كامالا هاريس ما زعزع الخط الذي تعتمده.

وأثار خوض نائبة الرئيس البالغة 59 عاما السباق الانتخابي نهاية تموز/يوليو، حماسة كبيرة انعكست على نتائج استطلاعات الرأي.

وباتت المرشحة الديموقراطية تتقدم بشكل طفيف على دونالد ترامب فيما كان جو بايدن متخلفا عنه بنقاط عدة قبل انسحابه.

وتبدي هاريس عزمها على استغلال هذا الاندفاع وهي تكثر من تنقلاتها وتجمعاتها الانتخابية خلال هذا الأسبوع في مناطق مختلفة من البلاد للقاء ناخبين.

– مؤتمر شيكاغو العام –

بعد لقاء الخميس الانتخابي إلى جانب جو بايدن في ولاية ميريلاند قرب واشنطن، تنتقل السناتورة السابقة الجمعة إلى كارولاينا الشمالية حيث ستكشف عن برنامجها الاقتصادي.

وامتنعت هاريس التي أمامها أقل من ثلاثة أشهر لاقناع الأميركيين للتصويت لصالحها، عن الكشف عن تفاصيل كثيرة حول برنامجها الرئاسي.

وقد باتت في مقدم الساحة بعدما أمضت السنوات الأخيرة في ظل جو بايدن وتجد هاريس التي ستصبح في حال انتخابها أول أمرأة تتولى رئاسة الولايات المتحدة، أمام تحدي رسم خط خاص بها.

وقال فريق حملتها الانتخابية إن خطابها الجمعة في رالي في كارولاينا الشمالية “يتمحور على خطتها لخفض الكلفة على أسر الطبقة المتوسطة”.

وتتوجه المرشحة الديموقراطية الأسبوع المقبل إلى شيكاغو حيث سيختارها الحزب الديموقراطي رسميا مرشحة له خلال مؤتمره الوطني العام.

وبالمناسبة ستكشف عن تفاصيل جديدة حول رؤيتها للبلاد قبل أول مناظرة مع ترامب في العاشر من أيلول/سبتمبر.

كجك/غ ر/غد