ترامب في مقابلة: أفضل السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية

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واشنطن 11 يونيو حَزِيرَان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يرغب في السيطرة على جزيرة خرج، مركز البنية التحتية النفطية الإيرانية، لكنه غير متأكد من استعداد الأمريكيين لتصعيد كبير في الحرب.

وأضاف في مقابلة مع فوكس نيوز “نتحدث معهم، لكن كما تعلمون.. أنظروا.. ما أفضله دائما هو الاستيلاء على جزيرة خرج… هذا ما أفضله. لا أعتقد أن أمريكا مستعدة لذلك”.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران مجددا بضربات مكثفة ليل الخميس، لكنه يفضل عدم استهداف الجسور ومحطات توليد الطاقة.

وذكر في برنامج فوكس آند فريندز “سيكون هناك المزيد من القصف الليلة. سيكون أكبر.. أكبر وأقوى”.

ورغم خطط شن المزيد من الضربات، قال ترامب إن الولايات المتحدة ما زالت تتفاوض مع إيران للتوصل إلى اتفاق.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )