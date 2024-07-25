ترامب قبل الاجتماع مع نتنياهو يحث على إنهاء الحرب بسرعة واستعادة الرهائن

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واشنطن (رويترز) – دعا مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، قبل يوم من اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى نهاية سريعة لحرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) واستعادة الرهائن.

وأضاف أن إسرائيل ينبغي أن تحسن إدارة “علاقاتها العامة”.

وانتقد الرئيس السابق في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الإخبارية يوم الخميس من احتجوا على الكلمة التي ألقاها نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي، مطالبا بمعاقبة من يدنس العلم الأمريكي بالسجن لمدة عام.